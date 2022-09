Florida blindata per l'uragano Ian: chiusi i parchi Disney, modificati gli itinerari delle crociere

Saranno due giorni con il fiato sospeso per la Florida a causa del passaggio dell’uragano Ian, che nel suo percorso ha già lasciato senza elettricità l’intera Cuba. Le previsioni al momento lasciano spazio anche agli scenari peggiori e le autorità stanno invitando ad adottare le massime misure di sicurezza.

Per questo motivo è stata disposta la chiusura dei parchi a tema targati Disney per la giornata di oggi e domani e sono state varate diverse restrizioni anche per gli ospiti degli hotel collegati. Per tutti la possibilità di riprogrammare il proprio viaggio senza alcune penale.



Cambi in corsa anche per quanto riguarda il mondo delle crociere: tutte le compagnie impegnati in itinerari nei Caraibi hanno infatti modificato i programmi dirottando le proprie navi verso zone non a rischio per il passaggio dell’uragano.