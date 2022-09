Virgin Atlantic si prepara a entrare in SkyTeam

Nuovo ingresso in SkyTeam: Virgin Atlantic si prepara a entrare nell'alleanza dall'inizio del prossimo anno. Si tratterà della prima compagnia aerea SkyTeam del Regno Unito.

Come riporta travelmole.com la decisione prende le mosse dala partnership transatlantica con Delta Air Lines e Air France-Klm, entrambe già membri di SkyTeam.



Virgin Atlantic vola verso 12 mete negli Stati Uniti in collaborazione con i due vettori sopra citati, tra cui New York, Los Angeles, Miami e San Francisco.



L'ingresso del vettore all'interno dell'alleanza amplierà le opportunità per i clienti e per gli iscritti al progtamma fedeltà della compagnia aerea.