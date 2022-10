Cambio ai vertici di SkyTeam: il ceo è Patrick Roux

Giro di poltrone per l'alleanza SkyTeam. Dal primo ottobre Patrick Roux è stato nominato ceo. Come riporta una nota, il manager arriva dal gruppo Air France-Klm, dove ha lavorato negli ultimi 15 anni, gli ultimi dei quali come senior vice president Alliances.

Patrick Roux succede a Kristin Colvile, che dopo il mandato di 4 anno torna in Delta Air Lines. Colvile ha guidato l'alleanza nel difficile periodo della pandemia con l'introduzione di SkyCare&Protect, lo speciale programma di sicurezza.



“Siamo lieti di accogliere Patrick a bordo come nuovo ceo/managing director di SkyTeam - commenta Walter Cho, presidente di SkyTeam -. Si unisce all'alleanza in un momento importante e abbiamo assoluta fiducia che la sua vasta esperienza ci aiuterà a costruire ulteriormente l'alleanza del futuro attraverso una continua attenzione a fornire un'esperienza di viaggio senza interruzioni".