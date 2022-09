Delta, più voli tra Italia e Usa nell’estate 2023: terza frequenza sulla Roma-New York

Delta potenzia il network dall’Italia per gli Stati Uniti per la prossima estate. La compagnia aerea ha nei piani l’aggiunta, dal 26 maggio 2023, della terza frequenza sulla rotta che collega Roma all’aeroporto di New York Jfk, che porterà così a cinque i voli settimanali tra le due città.

Il vettore riprenderà inoltre i collegamenti da Venezia alla Grande Mela e continuerà a operare i servizi da Milano per NY Jfk e Atlanta, per un totale di 82 collegamenti settimanali tra la Penisola e gli States.



“L’Italia è un mercato chiave per Delta, e con tre voli al giorno tra Roma e New York la prossima estate offriremo ai nostri clienti una scelta ancora più ampia di collegamenti nonstop e di voli in coincidenza verso più destinazioni negli Stati Uniti – spiega in una nota Nicolas Ferri, vice president Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India -. Roma è una destinazione molto popolare fra i turisti americani, e siamo felici di supportare il turismo in arrivo, portando in Italia migliaia di turisti dagli Stati Uniti e rilanciando così l’economia locale”.



La frequenza aggiuntiva tra Roma e New York sarà operata con aeromobili B767-300 e offrirà ai passeggeri quattro opzioni di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.



Tutti i collegamenti dall'Italia sono operati in collaborazione con Air France-Klm, Virgin Atlantic e Ita Airways.