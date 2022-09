Un segnale chiaro di quelle che sono le reali intenzioni del gruppo. La scelta di Msc di entrare in qualche modo del trasporto aereo per completare la filiera di controllo, che prevede, oltre allo shipping, traghetto, crociere, tour operating e distribuzione organizzata, si è ora concretizzata con un primo importante passo: la nascita di un vettore che agirà nel segmento cargo interamente controllato dal quartier generale di Ginevra, Msc Air Cargo.

“Si tratta del nostro debutto in questo mercato – ha sottolineato il ceo del gruppo Soren Toft - e abbiamo intenzione di continuare ad esplorare tutte le strade possibili per sviluppare il settore del cargo aereo e integrare così il nostro core business del trasporto merci via container". La compagnia debutterà il prossimo anno dopo la consegna del primo dei quattro Boeing 777-200F che saranno operati da Atlas Air, società del Gruppo Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. Alla guida Jannie Davel, che ha già ricoperto incarichi in Delta Cargo, Emirates SkyCargo e Dhl, a cui è affidato il compito di sviluppare l’attività di trasporto aereo merci e costruire il team che se ne occuperà.



Le prime idee

Del resto sulle intenzioni del Gruppo di fare qualcosa di importante nel settore, anche in caso che la proposta fatta insieme a Lufthansa per Ita Airways dovesse decadere definitivamente, lo aveva detto a chiare lettere il presidente di Msc Crociere Pierfrancesco Vago in un’intervista rilasciata alla stampa svizzera: se queste saranno le condizioni allora si guarderà a un altro soggetto in grado di garantire un network globale, spiegando anche quali sarebbero le importanti sinergie con il mondo delle crociere (che si allargherebbero in realtà anche agli altri interessi nel mondo del travel).



Il piano con Ita Airways

Obiettivi, questi, che sono gli stessi ipotizzati sin dall’inizio con la prima offerta per Ita Airways. Creare un soggetto forte supportato anche dalla presenza di una big come Lufthansa per sviluppare un network importante, con diverse ramificazioni nel lungo raggio, da sfruttare al meglio in sinergia con le altre realtà del gruppo e in supporto alla logistica di cui Msc è uno dei primi player a livello internazionale.