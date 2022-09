Lumiwings atterra a Foggia

È atterato venerdì scorso il primo aereo Lumiwings operativo sull'aeroporto di Foggia. Si è trattato di un volo di familiarizzazione in attesa dell'avvio delle operazioni.

“Abbiamo mantenuto la promessa – è il commento del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Era il 7 novembre del 2011 quando l’ultimo aereo decollò da Foggia alla volta di Milano. E oggi 23 settembre un aereo destinato ai voli commerciali atterra al ‘Gino Lisa’".



Vasile aggiunge: "In questi anni siamo riusciti a superare problemi tecnici di enorme complessità, ai quali si è aggiunto lo stop determinato dalla pandemia; e ci siamo riusciti grazie a un lavoro incessante, portato avanti da una squadra coesa e determinata. Oggi più che mai sento quindi di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente per raggiungere questo grande risultato".



Il primo volo per Milano è previto per le 18.25 di venerdì 30 settembre.