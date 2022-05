Foggia: l’aeroporto riaprirà dopo 11 anni, il via da fine settembre

Dopo uno stop lungo 11 anni, tornerà operativo il terzo aeroporto pugliese, quello di Foggia, anche se non farà in tempo a sfruttare l’alta stagione estiva. Il Gino Lisa tornerà a ospitare partenze e decolli a partire dal prossimo 30 settembre e sfrutterà la stagione invernale come periodo di rodaggio in attesa di potere crescere supportando il territorio nel corso del 2024.

Come già annunciato il vettore di lancio sarà Lumiwings, che opererà dallo scalo 4 rotte: Milano Malpensa, Torino, Verona e Catania. Le tratte avranno frequenze ridotte nella fase di avvio- per poi salire in corso d’opera fino a 7 per l’hub del Nord-Ovest, 4 per lo scalo siciliano e tre ciascuna per i rimanenti due.



L’obiettivo dello scalo sarà quello di catturare non soltanto il bacino potenziale delle province di Foggia e Barletta, ma anche i territori di Basilicata, Molise e una parte della Campania.