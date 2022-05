Da settembre Lumiwings vola da Foggia su Milano, Torino, Verona e Catania

Decolla l’operatività anche in bassa stagione per l’aeroporto di Foggia. Lo scalo, solitamente utilizzato per i charter nel periodo estivo, dalla fine del mese di settembre avrà una programmazione con 4 collegamenti verso Milano, Torino, Verona e Catania operati da Lumiwings.

L’annuncio dei voli, che verranno operati con un aeromobile 737-300 configurato a 139 posti, è stato dato nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta stamani nello scalo foggiano e alla quale hanno partecipato il presidente e il vice presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e Raffaele Piemontese, il presidente e il direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e Marco Catamerò e Chiara Rebughini, direttore commerciale della compagnia aerea.



“Finalmente possiamo dire che ce l’abbiamo fatta - ha dichiarato il presidente di AdP, Antonio Maria Vasile -. Oggi diamo il via, grazie al lavoro sinergico con la Regione Puglia, alla rinascita di un territorio che ora è chiamato a sostenere questa importante iniziativa, dimostrando che ogni nostro sforzo non sia stato vano, ma soprattutto dando risposte concrete, perché si possa sviluppare una connettività che metta fine alle carenze infrastrutturali che da tempo insistono su questa parte della regione e metta in moto l’industria turistica”.



A partire da fine settembre, quindi, saranno 5 i voli settimanali su Milano, 2 quelli su Torino, Verona e Catania. Frequenze che successivamente avranno un incremento pari a 7 voli settimanali su Milano, 4 su Catania, e 3 su Torino e Verona.