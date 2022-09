flydubai vola verso Samarcanda, al via il nuovo collegamento

Un nuovo volo per arrivare a Samarcanda è quello che ha debuttato oggi operato da flydubai che collega Dubai con la destinazione dell’Uzbekistan.

"L'apertura di una nuova rotta che collegherà Samarcanda a Dubai avrà un impatto positivo sull'intera regione, perché abbiamo stabilito un collegamento diretto tra il nostro scalo e uno dei centri economici più grandi e vivaci nel mondo” dice Gairat Nematov, direttore generale della società di gestione aeroportuale, Air Marakanda.



La compagnia aerea opererà un servizio bisettimanale dall'aeroporto internazionale di Dubai all'aeroporto internazionale di Samarcanda. L'inizio dei voli per Samarcanda rafforza il legame tra la potenza economica mediorientale e l'Uzbekistan e contribuirà alla rapida espansione dell'industria del turismo e del commercio tra il Paese e il Golfo.



L’apertura del volo segue un progetto di riqualificazione ed espansione da 80 milioni di dollari per Samarcanda tra Air Marakanda e il partner statale Uzbekistan Airports JCS.



Il nuovo aeroporto servirà la popolazione della regione di 3,9 milioni di abitanti e fungerà da hub per i voli di transito internazionali. Al servizio dei visitatori dei siti turistici più frequentati dell'Uzbekistan all'interno e nei dintorni della storica città di Samarcanda, sulla Via della Seta, la moderna struttura sarà in grado di gestire il triplo del numero di passeggeri rispetto a prima.