Saliranno a 5 nel corso del prossimo anno le destinazioni italiane servite da flydubai. Dopo l’apertura dei voli su Napoli, Catania e Pisa, il vettore low cost dell’Emirato aprirà nel 2023 anche le rotte su Milano Bergamo e Cagliari.

Il primo volo verrà inaugurato nel mese di marzo e partirà con 5 frequenze alla settimana per poi diventare giornaliero. Tre frequenze invece per il collegamento sulla Sardegna, che prenderà il via a partire dal mese di giugno. Le new entry fanno parte di un programma di espansione che porterà la compagnia di Dubai ad aprire anche su Corfù, Krabi e Pattaya in Thailandia e su Hofuf in Arabia Saudita. Un incremento che porterà il network a quota 113 destinazioni in 53 Paesi.



Tutti i voli saranno operati utilizzando i Boeing 737 Max modello 8 e 9 presenti in flotta.