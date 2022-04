Flydubai a quota tre in Italia: da giugno anche Catania e Pisa

Flydubai arriverà a quota tre destinazioni in Italia a partire dal prossimo mese di giugno. La low cost del Golfo aggiungerà infatti anche Pisa e Catania alla rotta su Napoli. Entrambi i voli avranno tre frequenze alla settimana e debutteranno il 24 del mese.

Riprende quindi il percorso interrotto dalla pandemia, ovvero quello di connettere Dubai con destinazioni italiane non servite da Emirates effettuando voli in code share con la major, aumentando quindi le opzioni di connessioni via Dubai.



“Abbiamo assistito a una crescita decisa del numero di passeggeri man mano che più paesi allentano le restrizioni di viaggio e la domanda di viaggi ritorna ai livelli pre-pandemia”, sottolinea Hamad Obaidalla, chief commercial officer .