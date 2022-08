Il personale di cabina italiano di Ryanair ha votato a favore del nuovo accordo salariale, allontanando così la possibilità di eventuali scioperi per il prossimo futuro. All’intesa, secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, avrebbe dato il proprio assenso oltre l’80 per cento dei dipendenti coinvolti.



Il commento

“Mentre il nostro settore deve affrontare sfide significative – ha commentato il direttore delle risorse umane Darrell Hughes -, questo accordo a lungo termine offre stabilità, ripristino salariale accelerato, futuri aumenti salariali ed altri miglioramenti dei benefit per il nostro personale di bordo con sede in Italia”.

L’intesa raggiunta con le sigle sindacali Fit Cisl, Anpac e Anpav prevede un ripristino accelerato dei livelli salariali pre Covid, futuri aumenti per il periodo 2023-2026 e una serie di miglioramenti dei benefit.