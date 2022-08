Ryanair aumenta i collegamenti su Stansted per l'autunno

In vista del break di metà autunno Ryanair mette in campo 500 voli supplementari su Stansted per diverse destinazioni, tra cui anche l'Italia.

Come riporta ttgmedia.com la decisione è arrivata in seguito alle limitazioni ai voli messe in campo da Heathrow per fronteggiare la mancanza di personale ed evitare disguidi e tempi di attesa troppo lunghi.



In totale, sottolinea la compagnia, si tratterà di 100mila posti aggiuntivi. L'elenco delle mete coinvolte, oltre all'Italia, comprende anche Spagna, Portogallo, Grecia e Francia.