Ryanair: più voli dalla Gran Bretagna, sei nuove rotte anche per l'Italia

C’è molta Italia nelle nuove rotte programmate da Ryanair sulla Gran Bretagna per la prossima stagione invernale. La compagnia low cost ha deciso di crescere sul Paese aumentando l’offerta su 7 aeroporti britannici: Londra Stansted, Liverpool, Manchester, Birmingham, Newcastle, Bournemouth ed Edimburgo.

Per quanto riguarda la Penisola, con l’inverno saranno attivati i collegamenti su Catania da Stansted, Roma da Liverpool, Venezia da Birmingham e Bournemouth, Torino da Manchester e Verona da Edimburgo.



In totale la compagnia opererà 440 rotte dagli aeroporti del Regno Unito nel corso della Winter.