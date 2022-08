Singapore Airlines: oltre 2 milioni di pax in un mese per la prima volta dal 2019

Singapore Airlines Group chiude il mese di luglio con un ottimo risultato, trasportando 2,08 milioni di passeggeri con un incremento del 7,6% rispetto a giugno. Si tratta di un traguardo importante per l'azienda che per la prima volta dall'inizio della pandemia, ha superato i 2 milioni di passeggeri in un solo mese.

A produrre tale risultato sono stati i numeri fatti registrare da Singapore Airlines (1,47 milioni di passeggeri a luglio Vs 1,4 milioni pax di giugno con un load factor dell'87,7%) e dalla low-cost Scoot che passa dai 531mila passeggeri di giugno ai 612.900 di luglio, con un tasso di riempimento dell'86%. Come riporta simpleflying.com, a luglio la disponibilità complessiva di posti a sedere del Gruppo è aumentata del 4,9% rispetto al mese precedente, e del 107,8% se confrontata con luglio 2021, attestandosi oggi a un 67% dei livelli pre-Covid. Sono state riaperte infatti diverse rotte asiatiche, tra cui quella verso Shenzhen in Cina, per un totale di 73 destinazioni operate da Singapore Airlines e 47 da Scoot.



Gaia Guarino