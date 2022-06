Singapore, il Mice riparte: ecco gli incentivi per gli organizzatori di eventi

Singapore crede e investe nella ripartenza del Mice e, dopo aver riaperto ai visitatori vaccinati senza requisiti di quarantena e test, lancia un programma di incentivi dedicato ai gruppi Mice internazionali.

Già nel 2021 la città-stato ha ospitato oltre 200 eventi a cui hanno partecipato circa 49mila delegati e, solo nei primi tre mesi di quest'anno, ha ospitato più di 150 eventi a cui hanno partecipato oltre 37mila persone. Un numero destinato ad aumentare, con almeno 66 eventi internazionali pianificati per il resto del 2022.



L'Inspire Global 2.0

Il nuovo programma del Singapore Tourism Board si chiama Inspire Global 2.0 - In Singapore Incentives & Rewards e consente a gruppi Mice qualificati di avere a disposizione nuove esperienze, dalla cucina alle attrazioni, dai tour tematici al team building. Sarà possibile scegliere tra una selezione di quasi 80 esperienze che il gruppo potrà vivere a Singapore, un aumento notevole rispetto alle 54 introdotte nell'ambito di Inspire Global 1.0.



Tra cucina e shopping

Tra i nuovi partner figurano l’attrazione di Sentosa, Scentopia; 1-Group, che offre una serie di esperienze culinarie, e Urban Yogis, un centro benessere yoga che propone esperienze di team building all'insegna del wellness. È stata inoltre aggiunta una nuova categoria per gli appassionati di shopping, come esperienze esclusive al Design Orchard oppure tour nel back-of-house che prevedono anche degli incontri con gli stilisti.



Stb continuerà inoltre a offrire programmi di assistenza per attirare gli eventi Mice a Singapore. Un esempio è il Business Events in Singapore (BEiS), che incoraggia l'industria a organizzare nella città-stato eventi innovativi e di qualità.



Eventi che potranno essere anche all’insegna della sostenibilità grazie al Singapore Mice Advantage Programme (Smap) 3.0 che, in collaborazione con i principali partner turistici - tra cui Singapore Airlines, Changi Airport Group, JetQuay, Sentosa Development Corporation, StarHub, Grab e NETS - dà ai delegati e agli organizzatori di eventi la possibilità di scegliere di viaggiare in modo sostenibile attraverso opzioni di trasporto ecologiche, tour ecologici e trasporti pubblici scontati su treni e autobus.



Tornano gli eventi internazionali

Tra gli eventi internazionali che tornano inscena quest’anno a Singapore il Food and Hotel Asia - Food & Beverage (5-8 settembre) e il Food and Hotel Asia - HoReCa (25-28 ottobre). Si prevede che solo questi due attireranno più di 30mila partecipanti ciascuno. Nel corso del 2022 Singapore accoglierà anche una serie di nuovi appuntamenti, tra cui la Global Health Security Conference 2022 (28 giugno -1 luglio) e Cosmoprof + Cosmopack Asia (16-18 novembre).