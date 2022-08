Singapore Airlines: da lunedì stop all'uso delle mascherine

Da lunedì prossimo i passeggeri che volano con Singapore Airlines non dovranno più indossare mascherine a bordo di alcuni voli, poiché il vettore si unisce ad altre compagnie aeree internazionali come British Airways e Virgin Atlantic che da tempo hanno adottato politiche simili.

Come riporta Travelmole, solo i passeggeri che viaggiano da o verso destinazioni che richiedono una mascherina sui voli dovranno indossarne una. L’uso di mascherine non è richiesto nemmeno all'aeroporto di Changi.



Singapore Airlines ha aggiunto che aggiornerà il proprio sito web con le modifiche alle regole sull'uso della mascherina man mano che si evolvoneranno.

L'aggiornamento della politica da parte della compagnia aerea segue le ultime linee guida del Governo, che eliminano la necessità di mascherine per il viso in tutti gli ambienti interni ad eccezione dei trasporti pubblici e delle strutture sanitarie come gli ospedali.