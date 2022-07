Gatwick: oltre 400 nuovi addetti alla sicurezza per gestire l’aumento di traffico

Lo scalo di Gatwick ha reclutato oltre 400 nuovi addetti alla sicurezza per cercare di ridurre i ritardi verificatisi nelle ultime settimane. Gatwick ha inoltre esortato i passeggeri ad arrivare preparati in aeroporto, preparando tutti i liquidi in un sacchetto a parte per velocizzare i controlli.



Nelle ultime settimane, come riporta TTG Media, circa 10.000 bagagli a mano al giorno passati attraverso lo scanner sono stati rifiutati e perquisiti, il che aggiunge una media di cinque minuti al tempo impiegato per passare i controlli di sicurezza.



Gatwick ha recentemente ristabilito la rete di collegamenti a corto raggio verso destinazioni in tutta Europa e ha ampliato la rete a lungo raggio, che ora serve 40 rotte.

Le vacanze scolastiche estive porteranno diversi milioni di passeggeri a viaggiare attraverso l'aeroporto, principalmente verso Barcellona, Malaga e Dublino, ma anche Dubai, Toronto e Orlando.

Adrian Witherow, direttore operativo di Gatwick, ha affermato che "si aspetta che il numero di passeggeri tornerà rapidamente ai livelli del 2019”.



"Stiamo facendo tutto il possibile per rendere i controlli in aeroporto il più veloci possibile, grazie anche al reclutamento e alla formazione di centinaia di nuovi addetti alla sicurezza, molti dei quali hanno già iniziato o cominceranno a operare nelle prossime settimane”.