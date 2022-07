Questa volta si riparte davvero. Dopo due anni e mezzo in cui la parola ‘ripresa’ è stata ripetuta più come un mantra scaramantico che per reale convinzione, ora si può tornare a parlare veramente di viaggi. Il 2020 e il 2021 erano infatti stati all’insegna del turismo interno, più propenso a muoversi con il fai da te e attraverso i canali diretti. Per l’alta stagione 2022, però, il discorso è finalmente cambiato, come emerge nel servizio di apertura del nuovo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online sulla Digital edition, e si torna a parlare di spostamenti in Europa e in alcune destinazioni di lungo raggio. E anche se le vicende internazionali hanno ridotto il perimetro di azione del turismo la situazione è sempre incomparabilmente migliore rispetto a quella cui assistevamo dodici mesi fa.

Tutto a posto, dunque? Fino a un certo punto. Il fatto che il turismo organizzato abbia finalmente la possibilità di respirare ossigeno non elimina le incognite emerse nelle ultime settimane. E anche se il cielo volge al sereno e le nuvole all’orizzonte non paiono per ora molto preoccupanti, bisogna sempre evitare le insidie mantenendo in ogni caso ferma la rotta.



Il servizio completo è disponibile sulla Digital edition di TTG a questo link