Disagi estivi nei cieli inglesi: vettori alla sbarra

Il management di British Airways, easyJet e dell'aeroporto di Gatwick saranno interrogati dai parlamentari nel corso della prossima settimana. Oggetto dell'incontro, i ben noti disagi che la scorsa estate hanno coinvolto i cieli inglesi.

Mercoledì prossimo, come riporta ttgmedia.com il Transport Select Commettee si riunirà per esaminare i problemi del settore dei trasporti.



Toccherà ai parlamentari valutare se i disagi fossero in qualche modo prevedibili o anche prevenibili. Inoltre si discuteranno le soluzioni per rendere i viaggi più sicuri per i consumatori.