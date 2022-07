Ita: la decisione del Governo potrebbe essere vicina

La scelta del partner industriale per Ita Airways potrebbe arrivare in tempi brevi. Gli advisor del Ministero delle Finanze, infatti, avrebbero indivuato l'offerta preferibile tra le 2 arrivate sul tavolo nel secondo round, quella di Msc-Lufthansa e quella di Certares.

Ad affermarlo è corriere.it, che cita fonti dello stesso ministero. Secondo le indiscrezioni, la scelta sarebbe caduta su Msc-Lufthansa: il tandem, del resto, era già stato dato per favorito all'inizio delle operazioni.



Le valutazioni e l'iter

Sempre secondo quanto riportato dal sito del quotidiano, Msc e Lh avrebbero valutato Ita Airways 800-850 milioni, puntando a rilevare l'80%. La valutazione effettuata da Certares invece si sarebbe fermata a 500-600 milioni. Entrambe comunque segnano un calo rispetto a quelle effettuate lo scorso maggio.



Ora l'iter proseguirebnbe con l'invio da parte degli advisor della loro preferenza al Ministero delle Finanze, passaggio con dovrebbe avvenire tra oggi e domani. La valutazione avverrà sulla base non solo della valutazione ma anche del piano industriale.



L'ultima parola spetterà in ogni caso al presidente del consiglio Mario Draghi.