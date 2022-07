Ita vola alle Maldive: da metà dicembre la nuova rotta intercontinentale

Si aggiunge un nuovo tassello per il lungo raggio di Ita Airways. Dopo Stati Uniti, Brasile, Argentina e Giappone, a partire dal prossimo inverno la compagnia volerà anche sulle Maldive con tre frequenze alla settimana nella fase delle fastività di fine anno per poi diminuire a due. La rotta è già in vendita su tutti i canali.

La new entry decollerà per la prima volta da Roma Fiumicino il prossimo 17 dicembre e resterà attiva per tutto l’orario invernale fino al 26 marzo. “Ita Airways espande così la sua presenza sul mercato intercontinentale – si legge in una nota della compagnia -, affacciandosi sull’Oceano Indiano e rispondendo alla domanda sempre più forte della clientela verso una delle mete più ambite del turismo mondiale, le Maldive. Con il nuovo volo Roma Fiumicino – Malé, il network intercontinentale di Ita Airways sale a 8 destinazioni per un totale di 63, di cui 22 nazionali e 33 internazionali”.



Grazie agli orari programmati sarà possibile effettuare connessioni da numerosi aeroporti italiani ed europei.