Filtrano ancora poche certezze sulla vendita di Ita Airways all’indomani della scadenza di ieri sera per la presentazione delle offerte definitive dopo la chiusura della data room, avvenuta ieri pomeriggio. Quello che è certo è che ora la parola passa al Governo e ai consulenti nominati per fare tutte le valutazioni del caso.

Le indiscrezioni

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Corriere.it, il principale indiziato per rilevare il vettore, ovvero la cordata del Gruppo Msc con Lufthansa, avrebbe fatto pervenire la proposta già nel pomeriggio. Sui contenuti si vocifera di una conferma sulla quota, ovvero l’80 per cento del pacchetto azionario, e di una seconda conferma, ovvero quella dei timori della vigilia: le mutate condizioni del mercato e dell’economia in generale avrebbero fatto rivedere al ribasso l’offerta, che ora non supererebbe gli 850 milioni di euro.



Per quanto riguarda invece il fondo Certares, la sua offerta sarebbe arrivata sul filo della sirena e si confermerebbe nettamente inferiore rispetto agli avversari. L’Esecutivo dovrà ora prendere in esame il dossier e nel giro di pochi giorni prendere una decisione definitiva, che a questo punto non si annuncia facile.