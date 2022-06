Anche Swiss riduce i voli: tagli tra agosto e ottobre

I problemi operativi del trasporto aereo europeo non risparmiano Swiss International Air Lines. La compagnia del gruppo Lufthansa ha annunciato che annullerà circa il 2% dei voli programmati ad agosto, settembre e ottobre. L'obiettivo, come già annunciato dalla stessa Lufthansa, è quello di razionalizzare le risorse per ridurre al minimo le interruzioni.

Come riprota skift.com questo si tradurrà in 676 voli in meno nei 3 mesi.



Il ceo Dieter Vranckx ha sottolineato che attualmente il sistema dell'aviazione europea sta operando ai limiti delle proprie capacità: la decisione di Swiss è stata presa proprio per alleviare la pressione sugli aeroporti.