Lufthansa cancella 3mila voli estivi: manca il personale

Lufthansa ha annunciato l'intenzione di eliminare un totale di quasi 3mila voli dai suoi hub di Francoforte e Monaco durante l’estate.

Come riportato da Simpleflying, la compagnia di bandiera tedesca ha scelto di concentrare i suoi tagli sui voli a corto e medio raggio cercando di fornire opzioni di viaggio alternative. I tagli riguarderanno anche Eurowings.

All'inizio di questo mese, il vettore ha cancellato quasi 1.000 voli per l'estate a causa della carenza di personale. I voli in questione comprendevano circa 900 rotte nazionali ed intraeuropee dagli hub di Francoforte e Monaco. I voli erano principalmente programmati nei fine settimana, con la maggior parte delle cancellazioni effettuate il venerdì, il sabato e la domenica. I tagli ammontavano a circa il 5% della capacità del fine settimana del gruppo.



Ora Lufthansa ha confermato ulteriori 2mila 200 cancellazioni su un totale di circa 80mila voli dai suoi hub di Francoforte e Monaco per l'estate. Le rotte interessate dall'ultimo round di tagli consistono principalmente in voli intraeuropei che il gruppo serve con alta frequenza e rotte nazionali che hanno opzioni di trasporto alternative.



Le cancellazioni dovrebbero risparmiare le principali destinazioni delle vacanze, che secondo la compagnia aerea hanno mantenuto una forte domanda e un load factor affidabile.

Il Gruppo prevede che la situazione torni alla normalità nel 2023.



Le cancellazioni sono la conseguenza della carenza di personale causata dallo stop imposto dal Covid. Una delle aree critiche ancora in difficoltà per soddisfare la ripresa è quella dell'assistenza a terra e dei servizi ausiliari. La tensione è stata particolarmente evidente nelle ultime settimane poiché gli scioperi del comparto aereo, gli eventi meteorologici e un aumento della malattia con breve preavviso di alcuni membri degli equipaggi hanno esercitato ulteriore pressione sul sistema.

Intanto, Lufthansa ha iniziato a riattivare i suoi Airbus A340-600 per soddisfare la domanda crescente. Inoltre, la compagnia ha ancora i suoi Airbus A380 in deposito tra Francia e Spagna, ma ma al momento non è stato possibile confermare piani per il loro rientro in servizio.