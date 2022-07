Swiss: nella winter confermato il volo su Bologna da Zurigo

Un totale di 93 destinazioni dagli scali di Zurigo e Ginevra e un ritorno all’80 per cento della capacità del periodo pre pandemico. Sono queste le anticipazioni della prossima winter di Swiss, che presenterà una novità assoluta, Bristol, e quattro conferme di voli avviati nel corso dell’estate: Bologna, Nantes, Vilnius e Sofia.

L’ampliamento non riguarderà però solamente l’aeroporto di Zurigo: a Ginevra è previsto un aumento dell’impegno sulla Scandinavia e il prolungamento della collaborazione estiva con Brussels per la rotta tra i due Paesi.



“Offriremo ai nostri clienti una gamma di voli che in realtà è più ampia di quanto non fosse prima della pandemia – ha spiegato il chief commercial officer Tamur Goudarzi Pour -. In Europa, in particolare, stiamo offrendo una scelta interessante di destinazioni per la stagione più fredda. Allo stesso tempo, però, siamo stati prudenti nella nostra pianificazione e abbiamo ridotto il nostro programma di volo di un certo numero di frequenze, per garantire che possiamo mantenere i nostri orari il più stabili possibile".