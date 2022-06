Il ceo Lufthansa scrive a Draghi:

Non c'è tempo da perdere: Ita Airways ha bisogno di un partner il più presto possibile. Questo il contenuto della missiva inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi dal ceo di Lufthansa Carsten Spohr (nella foto).

Nella lettera, come ha spiegato lo stesso manager tedesco parlando alla 78esima assemblea annuale della Iata che si sta tenendo in questi giorni a Doha, Spohr si è detto "preoccupato". E questo perché, come riporta askanews.com, "la procedura sta rallentando".



Ridurre i tempi

"Ita ha bisogno di un partner in tempi rapidi" ha scritto Spohr al presidente Draghi.



Il ceo di Lufthansa è anche intervenuto sul tema delle cancellazioni che stanno riguardando la compagnia ma anche gran parte del sistema del trasporto aereo. Spohr, come già affermato da altri manager del settore, ha sottolineato che "difficilmente la situazione si risolverà verso l'estate".