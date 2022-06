Ita Airways porta gli Azzurri ai Giochi del Mediterraneo

É partito oggi, alle 14:35 da Roma Fiumicino, il volo speciale di Ita Airways AZ8932, che ha condotto gli Azzurri a Orano (Algeria), per i Giochi del Mediterraneo.



Il qualità di official airline partner del Coni, il vettore ha accompagnato gli atleti all’appuntamento sportivo operando il volo con l’A350 dedicato a Marcello Lippi, entrato nella leggenda del calcio italiano per aver portato la Nazionale a vincere i Mondiali del 2006.

A bordo Diana Bacosi, Oro Olimpico tiro al volo, Luigi Busà, Oro Olimpico Karate, e Giorgia Villa, che vanta 9 titoli italiani per la ginnastica.