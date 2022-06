Caselle amplia il network con il Torino-Zara di Ryanair

Nuovo collegamento da Torino a Zara in Croazia operato da Ryanair. Stratta dell’ultimo della serie di novità che la compagnia ha avviato nella stagione estiva 2022 dalla base di Torino.

Il nuovo collegamento, operato con due frequenze settimanali (lunedì e venerdì) e disponibile a prezzi speciali, consente al territorio piemontese di essere collegato a una città mai servita prima d’ora direttamente, aumentandone la connettività.



Il nuovo volo per Zara amplia il network di destinazioni raggiungibili da Torino: nella stagione estiva 2022 sono complessivamente 62 le mete collegate da e per Torino, di cui 47 internazionali, con un’offerta di tariffe vantaggiose per un ampio ventaglio di destinazioni.

Tra le novità assolute che hanno preso il via dallo scalo di Torino con la Summer 2022, Agadir, Billund, Breslavia, Praga.

A queste si aggiungono Atene e, dal prossimo 4 luglio, Santorini, servite da Volotea e Cluj-Napoca e Skopje, servite da Wizz Air.



La mappa dei voli dell’aeroporto di Torino è in continua espansione: per la stagione invernale 2022/2023 sono già stati annunciati e aperti alle vendite tre nuovi collegamenti internazionali operati da Ryanair: Stoccolma, Manchester e Vilnius.