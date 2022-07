La Croazia è sempre più ‘piena di vita’. In occasione del consueto appuntamento estivo organizzato a Milano dall’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia si fa il punto sui mesi appena trascorsi. Mesi che hanno visto la destinazione protagonista di workshop, di viaggi stampa e attività con le adv.

“In Croazia, nei primi sei mesi del 2022, si sono registrati 5,7 milioni di arrivi e 24,7 milioni di pernottamenti” sottolinea Viviana Vukelic (nella foto), direttrice dell’ufficio rappresentanza dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia. Si tratta di un +120% per gli arrivi e un +107% per i pernottamenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con il ritorno dirompente dei turisti stranieri. “La stagione è al di sopra di ogni aspettativa”, prosegue.



I nuovi investimenti

In virtù delle molteplici opportunità che questo Paese offre, a oggi i turisti si distribuiscono su tutto il territorio così da approfittare del mare, delle città ricche di arte e cultura, dei percorsi enogastronomici, delle Spa e ovviamente della movida.



Intanto la Croazia non smette di crescere e di investire, come dimostrano i nuovi hotel in Dalmazia e Istria, ma anche gli eventi che animeranno l’estate e l’autunno.

“I risultati che stiamo ottenendo - conclude Vukelic - sono quasi al livello del 2019: la Croazia è una delle destinazioni più richieste in Europa”.

Gaia Guarino