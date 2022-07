Falkensteiner: il Family Hotel Diadora in Croazia diventa 5 stelle

Torna trasformato e promosso nella categoria 5 stelle il Falkensteiner Family Hotel Diadora, che fa parte del Resort Punta Skala in Croazia. Gli interventi hanno interessato un po’ tutte le aree e il complesso ora si presenta sul mercato con nuove sale giochi, stanze per i riposini, una sala multimediale e un cinema, camere familiari rinnovate e spaziose, suite da 43 m2 a 56 m2, una nuova Acquapura spa, numerosi campi sportivi, una parete d’arrampicata all’aperto e una piscina con scivoli.

"Il progetto di rinnovamento dell’hotel a quattro stelle esistente in precedenza ha richiesto un approccio specifico, con un'enfasi particolare sul design e sui servizi per i bambini – spiega Otmar Michaeler, ceo del Falkensteiner Michaeler Tourism Group -. Tutte le 230 camere e suite, così come tutti gli spazi pubblici e le sale giochi, sono stati appositamente adattati alle famiglie, dalle dimensioni alle decorazioni”.