Ryanair, decolla il Perugia-Vienna: 15 destinazioni nel network dello scalo

Sono programmati ogni lunedì e venerdì i nuovi voli Ryanair che collegheranno Perugia a Vienna fino al 28 ottobre. Con l’inaugurazione di questa rotta - i primi voli sono decollati venerdì 1° luglio - l’aeroporto dell’Umbria ‘San Francesco d’Assisi’ arriva ad avere nel proprio network 15 destinazioni e oltre 80 voli settimanali.

L'exploit del traffico

“Nel 2022 il traffico dell’aeroporto di Perugia, in termini di movimenti aerei e passeggeri, ha visto un’impennata che fino a qualche mese fa era del tutto inimmaginabile - sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale Sase -. Nel corso dell’anno sono state programmate 8 nuove rotte, per un totale di 16 destinazioni collegate allo scalo: questo è un motivo di grande soddisfazione per tutto il territorio ed è sicuramente il segnale che si sta lavorando nella giusta direzione”.



Oltre alla partenza dei nuovi collegamenti su Vienna, il mese di luglio vedrà anche l’inaugurazione della rotta su Tirana che segnerà il ritorno di Wizz Air al ‘San Francesco d’Assisi’.