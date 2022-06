Ita Airways, debutta con Roberto Baggio il Roma-Buenos Aires

È partito ieri, alle 21.40, il primo volo di Ita Airways Roma Fiumicino-Buenos Aires. A tagliare il natro Roberto Baggio, a cui è stato dedicato l’Airbus A350, insieme a Carlo Brizarelli, direttore delle operazione di terra e Davide D’Amico, direttore corporate communications.

Il nuovo volo sarà operato con 5 frequenze settimanali ogni lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato da Roma (con orario 21:45 – 06:50); ogni martedì’, venerdì, sabato e domenica da Buenos Aires (orario 12:40 – 06:40). Ad agosto le frequenze diventeranno giornaliere.



Le novità

La cerimonia ha segnato l'arrivo di grandi novità. “Nel giorno della Festa della Repubblica, Ita Airways si rinnova tutta all’insegna del Made in Italy - ha spiegato D’Amico -. L’Airbus A350 è il primo aeromobile ad avere a bordo tutte le novità della compagnia che saranno inserite gradualmente in tutta la flotta, iniziando dal debutto delle nuove divise, nate dal team ITA Airways insieme alla consulenza stilistica di Brunello Cucinelli, i nuovi interni firmati dal designer Walter De Silva e la nuova proposta gastronomica di bordo con il catering studiato dallo chef stellato Enrico Bartolini”.



Presentato, infine, anche 'Il talento prende il volo', progetto che vede la collaborazione di Roberto Baggio e di Ita per la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani talenti. P.T.