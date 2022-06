Buenos Aires, al Four Seasons Hotel ritorna la clientela europea

di Paola Trotta

Eleganza europea con un tocco argentino unico. È il Four Seasons Hotel di Buenos Aires che è stato partner di Ita Airways nell’accogliere la stampa nazionale e internazionale per il lancio del nuovo volo Roma-Buenos Aires.

Punto di riferimento Mice

L’hotel si conferma punto di riferimento cittadino per incentive travel, meeting, eventi e congressi, settori di punta della capitale. E non solo. Grazie alla sua struttura, combinazione di un palazzo dei primi del 1900 e di un grattacielo contemporaneo, offre il meglio del comfort moderno con un lusso di stile europeo. Fra i plus una piscina all'aperto riscaldata, l’unica nell’esclusivo quartiere di Recoleta, una spa, ampie terrazze e giardini.



Ristorazione al top

L’hotel si distingue anche nel segmento food &drink. Il ristorante Elena, è nominato da nove anni consecutivi come uno dei 50 best restaurants dell'America Latina, ed emerge anche come una delle migliori steakhouse di Buenos Aires. Aperto alla clientela esterna anche il Pony Line, tra i migliori cocktail bar e hamburgerie della città. Il ristorante-giardino Nuestro Secreto, con il bar e griglia all'aperto, trasforma la tradizione locale del barbecue della domenica in un vero e proprio evento sociale.

L'andamento intanto è positivo: anche se i visitatori della città attualmente sono soprattutto americani e brasiliani, stanno infatti tornado gli europei.