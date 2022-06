Ita Airways: al via il code sharing con Kuwait Airways

Anche Kuwait Airways entra nella rete delle alleanze di Ita Airways. Il vettore del Golfo potrà ora inserire il proprio codice di volo sui collegamenti operati dalla compagnia nazionale sia in Italia sia in Europa. Mentre il codice di Ita sarà inserito sui voli di Kuwait su Roma e Milano Malpensa.

“Entrambe le aziende – si legge in una nota congiunta - credono fermamente che questo accordo promuoverà le relazioni commerciali e turistiche tra Italia/Europa e Kuwait. Sia Ita Airways che Kuwait Airways lavoreranno a stretto contatto per offrire i migliori servizi ai passeggeri e migliorare l'esperienza del cliente. I passeggeri e gli agenti di viaggi potranno prenotare direttamente i voli attraverso i siti web delle due compagnie o tramite i sistemi di prenotazione degli adv”.



Kuwait Airways potrà vendere 12 destinazioni in Italia (Palermo, Catania, Firenze, Brindisi, Bari, Venezia, Torino, Genova, Trieste, Bologna, Napoli, Lamezia Terme) e 2 destinazioni internazionali (da Roma per Atene e Nizza).