Nove voli al giorno con copertura completa e partenze a distanza di un paio d’ore l’una dall’altra. In pratica un volo shuttle, anche se in questo caso non stiamo parlando di un collegamento domestico o di una rotta a corto raggio ad alta densità di traffico, ma della rotta transatlantica Parigi-New York. Porta la firma di Air France in partnership con Delta l’assalto al mercato su uno dei collegamenti più richiesti e remunerativi.

Il piano

I due vettori, membri dell’alleanza SkyTeam e partner nella joint venture transatlantica, hanno deciso di unire le forze e offrire un ‘pacchetto’ di opzioni senza precedenti sulla direttrice, sfruttando al massimo i reciproci accordi di code sharing siglati nel corso degli anni. Gli aeroporti coinvolti saranno il Charles De Gaulle e Orly per quanto riguarda la capitale francese, mentre nella Grande Mela partenze e arrivi si concentreranno sul Jfk.



Le partenze da Parigi, si legge su Simpleflying, verranno effettuate tra le 8,30 e le 19,30 mentre dal Kennedy l’arco temporale andrà dalle 16,30 alle 23,55. Gli aeromobili utilizzati saranno gli A330 per quanto riguarda Delta, mentre il vettore francese userà gli A350 e i B777, tutti con tre classi di servizio: economy, premium e business. Su tre voli Air France sarà inoltre disponibile La Premiere Suite.