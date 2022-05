Air France inaugura la nuova poltrona di business class

Air France ha presentato la nuova poltrona Business a lungo raggio, con una seduta completamente rivisitata.

La nuova poltrona riprende il concetto delle 3 ‘F’: Full Flat, si presenta in un vero e proprio pianale di quasi 2 metri; Full Access, tutti hanno accesso diretto alla strada carrabile e Full Privacy, per una privacy ottimale. Una nuova porta scorrevole permette di privatizzare completamente il proprio spazio, appartandosi così dal resto della cabina.

Per una maggiore vicinanza quando si viaggia in due, i sedili situati al centro dell'abitacolo hanno ora una parete centrale che può essere semplicemente abbassata.



La poltrona ha anche un ampio schermo antiriflesso 4K ad alta definizione da 17,3 pollici, dotato di cuffie per la riduzione del rumore, una nuova connessione Bluetooth che consente di utilizzare le proprie cuffie e prese multiple.



Il nuovo standard sarà disponibile gradualmente su 12 Boeing 777-300 da settembre 2022.

A bordo di questi aerei, la compagnia sta installando anche le nuove poltrone Premium Economy (48) ed Economy (273) per un comfort di viaggio ottimale.