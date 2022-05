Air France-Klm di nuovo a segno più con le vendite di marzo

Risultati sopra le attese per il primo trimestre di Air France-Klm, che torna così a rivedere il segno più nei conti. A fare la differenza rispetto alle aspettative un forte andamento delle vendite per l’estate registrato nel mese di marzo.

Il periodo si è chiuso con un’Ebitda da 221 milioni di euro, mentre il risultato netto da -552 milioni fa segnare un miglioramento di quasi un miliardo rispetto allo scorso anno. "La performance del Gruppo Air France-Klm nel primo trimestre del 2022 conferma che la ripresa è qui – ha sottolineato il ceo Benjamin Smith -. Nonostante un contesto difficile, con il perdurare dell'effetto della variante Omicron, la situazione in Ucraina e il forte aumento dei prezzi del carburante, il Gruppo ha registrato ancora una volta un Ebitda positivo e registrato forti prenotazioni per i trimestri successivi. Marzo è stato notevolmente molto incoraggiante con un significativo aumento della domanda di traffico corporate e premium”.



Il gruppo prevede ora di raggiungere fino al 90 per cento dell’offerta pre pandemia per la stagione estiva con Transavia che supererà la soglia del 2019.