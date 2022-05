Delta taglia 100 voli estivi: manca il personale

La carenza di personale e i problemi legati alla catena di approvvigionamento costringeranno Delta a tagliare 100 voli al giorno durante l’estate.

"Anche l'aumento dei tassi di casi di Covid sta contribuendo ad assenze non programmate superiori al previsto in alcuni gruppi di lavoro" sostiene Delta in una nota riportata da TravelMole.



I maggiori tagli, che si protrarranno per tutto luglio fino al 7 agosto, coinvolgeranno i voli interni agli Stati Uniti e in America Latina. La decisione di Delta fa seguito a quella presa da altri vettori, tra cui JetBlue e Alaska Airlines, che hanno dovuto ridurre i collegamenti per ovviare ai problemi operativi.



Intanto anche le tariffe medie stanno aumentando vertiginosamente a causa dell’elevata domanda: solo per quest'ultimo weekend festivo, in cui cade il Memorial Day di oggi, si sono messi in viaggio oltre 39 milioni di statunitensi.