American Airlines e Microsoft insieme per migliorare l’esperienza di viaggio

American Airlines si allea con Microsoft per realizzare una migliore esperienza digitale per i propri dipendenti e per i passeggeri. Il vettore statunitense sarà uno dei primi ad avere una cloud strategy onnicomprensiva per tutte le aree di business.

In vista del recupero previsto per il settore turistico, AA utilizzerà Microsoft Azure come piattaforma cloud preferenziale.



La collaborazione con il colosso informatico ha l’obiettivo di portare a un utilizzo dei dati, e in generale delle nuove tecnologie, per incrociare le necessità della domanda. Al contempo, il vettore desidera avvantaggiare chi lavora all’interno di AA, mettendo a loro disposizione gli strumenti più idonei a dare vita a una perfetta travel experience. Come riporta travelpulse.com, la compagnia aerea e Microsoft stanno già collaborando per ridurre il tempo di rullaggio degli aeromobili al Dallas Fort Worth International Airport. G. G.