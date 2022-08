American Airlines rinnova le lounge Admirals Club

American Airlines sta iniziando a ridisegnare le sue lounge aeroportuali per offrire un nuovo e più fresco approccio ai passeggeri nei momenti di relax fra un volo e l’altro. La prima lounge con il nuovo design sarà aperta il prossimo autunno all’aeroporto Ronald Reagan di Washington.

“Il nuovo interior design delle Admirals Club è ispirato ai nostri passeggeri e alla loro sensazione di sentirsi a casa nelle nostre lounge - spiega Clarissa Sebastian, managing director di Premium Customer Experience & Onboard Products - . Questo progetto è l’apice della collaborazione tra American e lo studio DMAC Architecture & Interiors di Chicago, noto per i suoi progetti nel settore dell’ospitalità. Ogni elemento è stato sviluppato con cura per creare un ambiente tranquillo, utilizzando legni naturali e spazi aperti, in modo che i passeggeri possano rilassarsi e sentirsi al meglio prima del volo”.



Al momento sono in costruzione con il nuovo design le lounge Admirals Club dell’aeroporto internazionale Newark Liberty (EWR), dell’aeroporto internazionale Austin-Bergstrom (AUS) e dell’aeroporto internazionale di Denver (DEN).