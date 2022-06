American Airlines, 100 aerei fermi per mancanza di piloti

American Airlines ha dovuto mettere a terra circa 100 aerei poiché non ha abbastanza piloti. Si tratta dei voli regionali sulle distanze più brevi.



Il problema segnalato da Travelmole sorge dal fatto che la compagnia ha cercato di coprire le posizioni vacanti a livello assumendo piloti dai suoi vettori regionali, creando così una carenza di personale sulle rotte regionali.



"C'è uno squilibrio tra domanda e offerta in questo momento, che si ripercuote sulla carenza di piloti sui vettori regionali" ha affermato il ceo di American Airlines Robert Isom.

Isom ha spiegato che la compagnia aerea è stata in grado di compensarlo in parte riducendo la frequenza su queste rotte.