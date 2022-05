Con il ritorno delle operazioni su Alghero e su Atene salgono a 55 le destinazioni totali di Air Europa. Nel dettaglio, la compagnia volerà su 35 mete del Vecchio Continente e 20 nelle Americhe.

Il volo diretto verso Alghero sarà inaugurato a luglio: il collegamento sarà operato due volte la settimana, il giovedì e il sabato. Gli aerei del vettore atterreranno sullo scalo sardo fino all’inizio di settembre e lo collegheranno con l’hub di Madrid. In totale sulla rotta saranno effettuati oltre 30 voli, come sottolinea preferente.com.



La crescita della rete

Le due new entry, precisa il vettore, proseguono sull’onda del rafforzamento del network iniziato lo scorso aprile.



Una decisione arrivata sulla scorta del forte aumento della domanda rispetto alla fine dello scorso anno.



Il trend positivo si riflette anche sugli impegni in materia di aeromobili: entro la fine del 2022, infatti, la flotta lungo raggio tornerà ai livelli del 2019 e Air Europa tornerà a operare sulle 23 destinazioni delle Americhe che erano collegate dal vettore due anni fa.