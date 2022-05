Air Europa investe sul lungo raggio: voli in aumento da giugno

Domanda in ripresa per Air Europa, che ha dunque deciso di ripristinare gradualmente le frequenze dei voli verso le Americhe, con l’intento di arrivare persino a superare i livelli di capacità del periodo pre-pandemico. I nuovi aeromobili saranno 11, cinque dei quali Boeing 787 Dreamliner, proprio per volare sul lungo raggio.

Da giugno decolleranno, dunque, voli giornalieri per Lima, che andranno ad aggiungersi a quelli già operativi per Santo Domingo, Buenos Aires, Bogotá e San Paolo Il vettore, inoltre, porterà a sei le frequenze settimanali per Miami, Córdoba e Asunción. Dal prossimo mese l'aumento delle frequenze riguarderà anche New York, Quito e Guayaquil, che potranno contare su cinque voli settimanali, mentre per Cancun, Panama, Medellin, Santa Cruz de la Sierra e Montevideo i voli settimanali saranno quattro.

Il piano di sviluppo del vettore lo porterà a collegare quest’anno 23 destinazioni nelle Americhe, oltre alle 33 in Spagna e nel resto d’Europa; i posti volo offerti per la seconda metà dell'anno supereranno del 5% quelli disponibili nel 2019.