Juan José Hidalgo (nella foto) continua a difendere la sua Air Europa. “Gli aerei sono pieni” ha rivendicato il presidente di Globalia, riferendosi alle operazioni tra l’aeroporto di Madrid Barajas e la Repubblica Dominicana.

La dichiarazione, come riporta preferente.com la dichiarazione è stata rilasciata alla testata El Caribe. Nella medesima intervista, il presidente del gruppo spagnolo ha anche avuto parole positive per la strategia della Repubblica Dominicana e la sua rapida ripresa sul fronte del turismo.



Le misure anti-covid

Come molti altri suoi colleghi del trasporto aereo, comprese le associazioni del settore, Hidalgo ha anche puntato il dito contro le chiusure al turismo.



L’imprenditore ha affermato che le restrizioni hanno effetti molto negativi sia sull’economia in generale sia sul turismo in particolare. E, come caso positivo, ha portato ad esempio proprio le aperture di Santo Domingo.