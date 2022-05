Globalia, Hidalgo mette in vendita una sede e un hotel per salvare il Gruppo

José Hidalgo mette in vendita importanti asset immobiliari di Globalia per salvare le sorti del gruppo e garantire un futuro ad Air Europa. Secondo quanto rivelato da fonti del mondo della finanza alla testata spagnola El Confidentcial – e riportato su Preferente – l’imprenditore avrebbe piazzato sul mercato la sede Globalia di Pozuelo de Alarcón (Madrid), la cui operatività si è notevolmente ridotta dopo l’integrazione con Ávoris; e il Be Live Collection Palace de Muro, hotel a cinque stelle situato a Maiorca.

L’obiettivo di Hidalgo sarebbe quello di incassare tra i 400 e i 500 milioni di euro, per scongiurare il fallimento del Gruppo.



Secondo El Confidentcial, Palladium Hotel Group sarebbe tra i pretendenti per la sede di Madrid di Globalia.