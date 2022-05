Qatar Airways scommette sulla ripresa del leisure

“Gli ultimi due anni sono stati incredibilmente difficili per chiunque volesse viaggiare e scoprire il mondo, oltre che impegnativi per tutto il settore dei viaggi. Tuttavia, l'allentamento delle restrizioni in molte parti del mondo spingerà a una rapida e positiva ripresa". Così Akbar Al Baker, group chief executive di Qatar Airways, esprime fiducia per la stagione alle porte, confidando nella tanto attesa ripresa del leisure.

In vista dell’estate, la compagnia aerea ha messo in campo un’ampia offerta di voli in grado di soddisfare le esigenze di diversi target di viaggiatori, sempre con un occhio di riguardo alla clientela a 5 stelle.



Tra le principali mete dell’estate, Qatar segnala Bali, Bangkok, Città del Capo, Kilimangiaro, Maldive, Nairobi, Phuket e Zanzibar.