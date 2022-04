‘Let’s Fly’, parte il rebranding di Qatar Airways

Tempo di rebranding per Qatar Aiways. La compagnia aerea ha lanciato una nuova campagna di refresh del brand che porta lo slogan ‘Let’s Fly’, per invitare i passeggeri a viaggiare e a creare ricordi indimenticabili, mentre il mondo riapre le sue porte.

Realizzata con l’agenzia McCann London, la campagna incoraggia così i clienti a intraprendere un viaggio all’insegna della scoperta, sulle note del brano creato ad hoc ‘Let’s Fly’.



"Il mondo ha affrontato molte sfide negli ultimi due anni e ora, mentre le persone iniziano a viaggiare di nuovo, ci auguriamo che quest'ultima campagna brand ispiri i clienti ad avere la fiducia necessaria per tornare a volare e vivere un viaggio indimenticabile – spiega in una nota Akbar Al Baker, group chief Executive officer di Qatar Airways -. La nostra mission è invitare i viaggiatori, ovunque si trovino nel mondo, a creare ricordi e garantire che il viaggio sia parte della loro esperienza, non solo un modo per arrivare a destinazione. Stendiamo il tappeto rosso per invitare i nostri passeggeri a bordo e mostrare gli impareggiabili livelli di eccellenza del prodotto e del servizio che si possono sperimentare volando con Qatar Airways".



Nel video, infatti, un tappeto bordeaux (colore del vettore) invita i clienti a raggiungere le mete dei loro sogni, mentre le note di ‘Let's Fly’ esortano a lasciarsi trasportare dalla compagnia aerea in un luogo nuovo. Una volta sull’aereo il loro viaggio dei desideri diventa realtà.