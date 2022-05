Latam vicina all’uscita dal Chapter 11

Via libera al piano di riorganizzazione di Latam per l’uscita dal Chapter 11. La strategia della compagnia, come sottolinea una nota del vettore stesso, ha ricevuto il via libera dell’82% dei creditori in termini di importo in dollari e del 65% in termini di numero dei votanti (i risultati non comprendono ancora i titolari di crediti Rcf, che hanno tempo fino a tutto oggi per votare).

“Se confermato - si legge nella nota -, il Piano genererebbe nuovi fondi all’interno del gruppo attraverso una combinazione di capitale, titoli convertibilie debiti, e rafforzerebbe il suo bilancio, la liquidità e la struttura del capitale per le operazioni future”.



Il prossimo passaggio è quello del tribunale, che dovrà confermare il piano. L’udienza è prevista per il 17 e il 18 maggio. La compagnia punta a completare il processo e l’uscita dal Chapter 11 nella seconda metà del 2022.