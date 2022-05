Latam, torna il Roma-San Paolo: al via gli incontri con le adv della Capitale

Latam incontra le agenzie della Capitale per celebrare la riapertura della rotta Roma-San Paolo. Oggi e domani i commerciali della compagnia aerea cilena raggiungeranno le principali adv specializzate in Sud America per “iniziare insieme un nuovo capitolo”.

“Visitare le agenzie di viaggi – spiega in una nota Joao Murias, direttore commerciale regionale di Latam Airlines Group - è fondamentale per capire i bisogni dei clienti, per trasmettere i valori della nostra compagnia, e creare relazioni durature, non solo lavorative ma anche personali”.



In tutto saranno 80 gli appuntamenti con le adv del panorama romano.



La tratta Roma-San Paolo/Guarulhos tornerà operativa il 9 luglio, con 3 frequenze settimanali (mercoledì, venerdì e domenica da Roma alle 12.45; martedì, giovedì e sabato da San Paolo alle 17.20).



Gli aeromobili impiegati sulla rotta saranno i Boeing 777, con capacità di 372 passeggeri in classe economica e 38 nella nuova Premium Business.



La riapertura dell’hub di Roma si aggiunge a quella di Malpensa, ristabilendo così la presenza di Latam in tutte le destinazioni europee servite pre-pandemia.